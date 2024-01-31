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В пригороде Харькова раздался взрыв — какая причина

31 января 2024 13:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В пригороде Харькова раздался взрыв — какая причина
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В пригороде Харькова был слышен взрыв днем 31 января. Там совершают контролируемые подрывы опасных предметов.

Об этом сообщает Балаклейская МВА.

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Взрывы возле Харькова 31 января

"Если слышите на территории Балаклейской общины взрывы, не паникуйте, проводится разминирование", — говорится в сообщении.

Так, сегодня за пределами города Балаклея с 13:00 до 14:00 будут проводиться контролируемые взрывы.

В МВА призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Скриншот поста МВА

Напомним, что вечером 30 января в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в одну из жилых застроек.

Также мы писали, что в Харькове в результате удара повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части — воронка.

Харьков
ГСЧС
взрыв
Харьковская область
разминирование

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