В пригороде Харькова раздался взрыв — какая причина

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: depositphotos

В пригороде Харькова был слышен взрыв днем 31 января. Там совершают контролируемые подрывы опасных предметов.

Об этом сообщает Балаклейская МВА.

Читайте также:

Взрывы возле Харькова 31 января

"Если слышите на территории Балаклейской общины взрывы, не паникуйте, проводится разминирование", — говорится в сообщении.

Так, сегодня за пределами города Балаклея с 13:00 до 14:00 будут проводиться контролируемые взрывы.

В МВА призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Скриншот поста МВА

Напомним, что вечером 30 января в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в одну из жилых застроек.

Также мы писали, что в Харькове в результате удара повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части — воронка.