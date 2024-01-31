В пригороде Харькова раздался взрыв — какая причина
В пригороде Харькова был слышен взрыв днем 31 января. Там совершают контролируемые подрывы опасных предметов.
Об этом сообщает Балаклейская МВА.
Взрывы возле Харькова 31 января
"Если слышите на территории Балаклейской общины взрывы, не паникуйте, проводится разминирование", — говорится в сообщении.
Так, сегодня за пределами города Балаклея с 13:00 до 14:00 будут проводиться контролируемые взрывы.
В МВА призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Напомним, что вечером 30 января в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в одну из жилых застроек.
Также мы писали, что в Харькове в результате удара повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части — воронка.
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