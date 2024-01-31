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У передмісті Харкова пролунав вибух — яка причина

31 січня 2024 13:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У передмісті Харкова пролунав вибух — яка причина
Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У передмісті Харкова було чутно вибух вдень 31 січня. Там здійснюють контрольовані підриви небезпечних предметів.

Про це повідомляє Балаклійська МВА.

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"Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування", — йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні у за межами міста Балаклія з 13:00 до 14:00 будуть проводитись контрольовані підриви.

У МВА закликали громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Скриншот допису МВА

Нагадаємо, що увечері 30 січня внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в одну з житлових забудов.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок удару пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, а на проїжджій частині — вирва.

Харків
ДСНС
вибух
Харківська область
розмінування

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