У передмісті Харкова пролунав вибух — яка причина

Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos

У передмісті Харкова було чутно вибух вдень 31 січня. Там здійснюють контрольовані підриви небезпечних предметів.

Про це повідомляє Балаклійська МВА.

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"Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування", — йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні у за межами міста Балаклія з 13:00 до 14:00 будуть проводитись контрольовані підриви.

У МВА закликали громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Скриншот допису МВА

Нагадаємо, що увечері 30 січня внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в одну з житлових забудов.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок удару пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, а на проїжджій частині — вирва.