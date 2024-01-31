У передмісті Харкова пролунав вибух — яка причина
У передмісті Харкова було чутно вибух вдень 31 січня. Там здійснюють контрольовані підриви небезпечних предметів.
Про це повідомляє Балаклійська МВА.
Вибухи біля Харкова 31 січня
"Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування", — йдеться у повідомленні.
Так, сьогодні у за межами міста Балаклія з 13:00 до 14:00 будуть проводитись контрольовані підриви.
У МВА закликали громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, що увечері 30 січня внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в одну з житлових забудов.
Також ми писали, що у Харкові внаслідок удару пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, а на проїжджій частині — вирва.
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