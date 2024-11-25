Обстрел Харькова 25 ноября - в полиции обнародовали фото и видео последствий атаки

Правоохранители фиксируют последствия российского удара. Фото: Нацполиция

Из-за российского удара ракетой С-400 по Киевскому району Харькова пострадали 23 человека. В городе есть разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области в понедельник, 25 ноября.

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По данным правоохранителей, в Киевском районе Харькова из-за вражеского удара пострадали 23 человека. В городе есть разрушение и повреждение домов.

"Полиция задокументировала последствия военного преступления", — говорится в сообщении.

Взрывной волной выбиты стекла в окнах дома. Фото: Нацполиция

Вход в ЦПАУ. Фото: Нацполиция

Военные обследуют место обстрела. Фото: Нацполиция

Поврежденное помещение. Фото: Нацполиция

Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались мощные взрывы. Россияне ударили по центральной части города. Прилет зафиксировали у здания одной из районных администраций города. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300.