Обстрел Харькова 25 ноября - в полиции обнародовали фото и видео последствий атаки

В полиции показали масштабы разрушений после удара РФ по Харькову
Из-за российского удара ракетой С-400 по Киевскому району Харькова пострадали 23 человека. В городе есть разрушения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области в понедельник, 25 ноября.
Масштабы разрушений в Харькове
По данным правоохранителей, в Киевском районе Харькова из-за вражеского удара пострадали 23 человека. В городе есть разрушение и повреждение домов.
"Полиция задокументировала последствия военного преступления", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались мощные взрывы. Россияне ударили по центральной части города. Прилет зафиксировали у здания одной из районных администраций города. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300.
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