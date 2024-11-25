Обстріл Харкова 25 листопада — у поліції оприлюднили фото і відео наслідків атаки

У поліції показали масштаби руйнувань після удару РФ по Харкову
Через російський удар ракетою С-400 по Київському району Харкова постраждали 23 людини. У місті є руйнування.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області у понеділок, 25 листопада.
Масштаби руйнувань у Харкові
За даними правоохоронців, у Київському районі Харкова через ворожий удар постраждали 23 людини. У місті є руйнування та пошкодження будинків.
"Поліція задокументувала наслідки воєнного злочину", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по центральній частині міста. Приліт стався поблизу будівлі однієї з районних адміністрацій міста. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Харкову ракетою С-300.
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