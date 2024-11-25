Обстріл Харкова 25 листопада — у поліції оприлюднили фото і відео наслідків атаки

Правоохоронці фіксують наслідки російського удару. Фото: Нацполіція

Через російський удар ракетою С-400 по Київському району Харкова постраждали 23 людини. У місті є руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області у понеділок, 25 листопада.

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За даними правоохоронців, у Київському районі Харкова через ворожий удар постраждали 23 людини. У місті є руйнування та пошкодження будинків.

"Поліція задокументувала наслідки воєнного злочину", — йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею вибито скло у вікнах будинку. Фото: Нацполіція

Вхід до ЦНАПу. Фото: Нацполіція

Військові обстежують місце обстрілу. Фото: Нацполіція

Пошкоджене приміщення. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по центральній частині міста. Приліт стався поблизу будівлі однієї з районних адміністрацій міста. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Харкову ракетою С-300.