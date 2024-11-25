Обстріл Харкова 25 листопада — якою зброєю росіяни вдарили по місту

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська зранку 25 листопада вдарили по Харкову ракетою С-300. Станом на зараз відомо про 19 постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"Попередньо удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас він додав, що станом на зараз кількість постраждалих зросла до 19 людей.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Також, за попередніми підрахунками, тією чи іншою мірою постраждав 41 будинок.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по центральній частині міста.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов розповів про руйнування в місті. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби та волонтери.