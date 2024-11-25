Обстріл Харкова 25 листопада — якою зброєю росіяни вдарили по місту

Терехов сказав, якою зброєю росіяни вдарили по Харкову
Російські війська зранку 25 листопада вдарили по Харкову ракетою С-300. Станом на зараз відомо про 19 постраждалих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Наслідки обстрілів Харкова 25 листопада
"Попередньо удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400", — йдеться у повідомленні.
Водночас він додав, що станом на зараз кількість постраждалих зросла до 19 людей.
Також, за попередніми підрахунками, тією чи іншою мірою постраждав 41 будинок.
Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по центральній частині міста.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов розповів про руйнування в місті. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
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