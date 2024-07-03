Последствия вражеских ударов по Харьковской области — погибшие и раненые

Вражеский снаряд во дворе жилого дома Харьковской области. Фото: Нацполиция

Российские военные не перестают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеской атаки на регион погиб мужчина, еще десять человек получили ранения. Среди них двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook в понедельник, 3 июля.

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Последствия российских ударов по Харьковской области

За прошедшие сутки российские военные наносили удары по городу Харькову и населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

"Утром 3 июля российские военные нанесли четыре удара КАБами по селу Борова. С обломочными ранениями 50-летний мужчина госпитализирован в больницу. У 75-летней женщины острая реакция на стресс ", — говорится в сообщении.

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Частный дом загорелся, на месте пожара было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. В результате обстрела также повреждены дом детского творчества, магазин и частные домовладения.

В полиции Харьковской области также сообщили, что поселок Русская Лозова был обстрелян из ЗРК С-300, что привело к повреждению частных домовладений. Раненые женщина и мужчина были доставлены в больницу.

Полиция документирует преступления РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция

"Во вторник, 2 июля, с РСЗО "Ураган" россияне нанесли удар по поселку Купянск-Узловой. Ранена 80-летняя женщина. В селе Малые Проходы в результате вражеского авиационного обстрела КАБами поврежден частный дом. Получил ранение 85-летний мужчина. Через обстрел села Новоосиново поврежден частный дом и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

Разрушен дом в результате вражеской атаки. Фото: Нацполиция

В результате двух авиаударов по городу Харьков ранены четыре человека, среди которых 12-летняя девочка и 15-летний парень. В результате обстрела управляемыми авиабомбами села Шевченково повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Ранее мы писали, что в сутки враг выпустил 29 управляемых авиабомб по Харьковской области. В результате атаки на Харьков 2 июля пострадали 26-летняя женщина и двое детей, также эвакуировали 9 детей с семьями из Купянского направления.

Напомним, по данным ГСЧС в Харькове участились удары российских войск. Захватчики бьют по областному центру коррегированными авиационными бомбами КАБ-500 .