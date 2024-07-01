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Ворог частіше бʼє КАБами по Харкову — у ДСНС озвучили кількість жертв і травмованих

1 липня 2024 16:00
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Улинець Юлія
редактор
У Харкові почастішали удари ворожими КАБами, — речник ДСНС
Наслідки обстрілу в Харкові. Фото: Харківська ОВА
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Харкові почастішали удари російських військ. Загарбники б’ють по обласному центру корегованими авіаційними бомбами КАБ-500.

Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко в етері День.LIVE у понеділок, 1 липня.

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У Харкові почастішали удари ворожими КАБами

За словами Василенка, російські окупанти збільшили частоту та інтенсивність ударів КАБами (авіабомбами) по Харкову.

Загарбники останніми днями били й по Київському району міста, де були зруйновані житлові будинки. Також під вогнем РФ були Дергачі, Липці і Вовчанськ.

Вчора ворог вдарив по Слобідському району біля термінала "Нової пошти". Через це одна людина загинула, десять травмовані, серед них 8-місячна дитина.

Нагадаємо, 30 червня у Харкові пролунав вибух: росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою, влучили у термінал "Нової Пошти".

Пізніше у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про стан постраждалих після авіаудару по місту у неділю. Восьмеро людей залишаються під наглядом медиків. 

Також вночі 1 липня пролунала серія вибухів у Дніпрі: внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

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