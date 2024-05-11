В приграничных общинах Харьковщины подразделения МВД эвакуируют людей - Клименко

Игорь Клименко. Фото: Национальная полиция

В приграничных общинах Харьковской области подразделения МВД работают в усиленном режиме. В настоящее время силами полиции эвакуировано более 300 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в субботу, 11 мая.

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Пограничники вместе с украинскими военными отбили ряд атак на разных направлениях Харьковщины. Силы безопасности и обороны, военнослужащие ГНСУ и НГУ продолжают вести оборонные бои и дают отпор захватчикам.

"Бойцы спецподразделения "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили по меньшей мере 10 единиц бронетехники противника вместе с десантной, автомобильной и специальной техникой" , — говорится в сообщении.

Полицейские продолжают нести службу в общинах, находящихся под обстрелами. В сутки в Волчанске задокументировано более 30 военных преступлений.

Также проходит эвакуация в приграничных общинах Харьковской области. Полиции удалось эвакуировать более 300 человек.

Мы уже писали, что русские войска начали новое наступление на Харьковскую область. Эти действия окупантов были спрогнозированы украинскими силами раньше, поэтому ничего критического не происходит.

Напомним, что в связи с наступлением РФ, жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За прошедшие сутки всего эвакуировано 1 775 человек.