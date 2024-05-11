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Синєгубов повідомив про евакуацію майже двох тисяч людей на Харківщині

11 травня 2024 13:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Харкові евакуюють людей із прикордонних територій
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов Фото: Харківська ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У зв'язку із наступом РФ жителів прикордонних районів Харківської області евакуюють до безпечних місць. За минулу добу всього евакуйовано 1 775 людей.

Інформацію оприлюднив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 11 травня.

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"Наразі 1 048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами", — повідомляє керівник Харківської ОВА.

Які наслідки атаки РФ на Харківщині за минулу добу

30 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога це безпосередньо Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське.

Синєгубов повідомив про евакуацію майже двох тисяч людей на Харківщині - фото 1
Наслідки ворожого обстрілу Харківщини за 10 травня. Фото: скриншот поста голови Харківської ОВА

"Після серії масованих обстрілів 10 травня м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Поранення отримали 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще один чоловік. Також повідомляють про двох загиблих — чоловік та жінка", — йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу українські війська відбили 13 атак на Куп’янському напрямку та 9 атак на Слобожанському напрямку. Ударів по Харкову не зафіксовано.

Нагадаємо, що російські окупанти зранку 11 травня відновили штурмові дії біля села Глибоке Харківської області. Наразі українські військові очікують посилення вогню противника.

Раніше ми писали, що армія Росії активізувала військові маневри у Харківській області. Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".

війна
Харків
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Олег Синєгубов
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