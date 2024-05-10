Жорін зробив заяву щодо нового наступу окупантів на Харківщині

Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Фото: 5 канал

Російські війська в п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область. Ці дії окупантів були спрогнозовані українськими силами раніше, тому нічого критичного не відбувається.

Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у Telegram-каналі.

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"Події на Харківському напрямку — абсолютно прогнозована для української армії історія. Поки що нічого критичного не відбулось, русаки почали рух, про який наші сили знали й готувались", — написав він.

За словами Жоріна, головне, що потрібно розуміти — поки це більше схоже на "промацування" лінії оборони України. А свої основні сили противник ще не залучав.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області. За словами журналіста Юрія Бутусова, окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні.