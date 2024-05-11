У прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС евакуюють людей - Клименко

Ігор Клименко. Фото: Національна поліція

У прикордонних громадах Харківської області підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у суботу, 11 травня.

Читайте також:

Як українські військові відбивають ворожу атаку

Прикордонники разом із українськими військовими відбили низку атак на різних напрямках Харківщини. Сили безпеки й оборони, військовослужбовці ДПСУ та НГУ продовжують вести оборонні бої та надають відсіч загарбникам.

"Бійці спецпідрозділу "Омега" Національної гвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантною, автомобільною та спеціальною технікою", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські продовжують нести службу в громадах, які перебувають під обстрілами. За добу у Вовчанську задокументовано понад 30 воєнних злочинів.

Також тривають евакуаційні заходи у прикордонних громадах Харківської області. Наразі поліції вдалося евакуювати понад 300 осіб.

Ми вже писали, що російські війська розпочали новий наступ на Харківську область. Ці дії окупантів були спрогнозовані українськими силами раніше, тому нічого критичного не відбувається.

Нагадаємо, що через наступ РФ жителів прикордонних районів Харківської області евакуюють до безпечних місць. За минулу добу загалом евакуйовано 1775 людей.