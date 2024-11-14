Пожар с жертвами на Харьковщине — погибли четверо детей и мужчина

Спасатели на месте пожара под Харьковом. Фото: ГСЧС Харьковщины

В поселке Песочин Харьковского района во время пожара в частном доме погибли пять человек. Четверо погибших — дети. Еще один ребенок пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины в четверг, 14 ноября.

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Пожар в Песочине Фото: ГСЧС Харьковщины

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В поселке Песочин Харьковского района огонь охватил частный дом — площадь пожара составила 150 кв.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили пять тел — взрослого и четырех детей.

"Спасатели работали вместе с местной пожарной командой. Пожар был ликвидирован. Причины его возникновения устанавливаются специалистами", — говорится в сообщении.

Пожар под Харьковом Фото: ГСЧС Харьковщины

Место пожара в Песочине Фото: ГСЧС Харьковщины

Дом, сгоревший под Харьковом. Фото: ГСЧС Харьковщины

ГСЧС спасла кота. Фото: ГСЧС Харьковщины

Напомним, 13 ноября российские войска атаковали Харьков новым типом БпЛА "Молния-1". Обломки упали в Салтовском районе.

Ранее Новини.LIVE писали, что в этот же день, 13 ноября, несколькими часами ранее, в Харькове на Салтовке возле торгового комплекса также был зафиксирован удар вражеского БпЛА.