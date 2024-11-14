Пожар с жертвами на Харьковщине — погибли четверо детей и мужчина

В пожаре под Харьковом погибли мужчина и четверо детей
В поселке Песочин Харьковского района во время пожара в частном доме погибли пять человек. Четверо погибших — дети. Еще один ребенок пострадал.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины в четверг, 14 ноября.
Пятеро человек погибли в пожаре на Харьковщине
В поселке Песочин Харьковского района огонь охватил частный дом — площадь пожара составила 150 кв.
Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили пять тел — взрослого и четырех детей.
"Спасатели работали вместе с местной пожарной командой. Пожар был ликвидирован. Причины его возникновения устанавливаются специалистами", — говорится в сообщении.
Напомним, 13 ноября российские войска атаковали Харьков новым типом БпЛА "Молния-1". Обломки упали в Салтовском районе.
Ранее Новини.LIVE писали, что в этот же день, 13 ноября, несколькими часами ранее, в Харькове на Салтовке возле торгового комплекса также был зафиксирован удар вражеского БпЛА.
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