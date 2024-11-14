Пожежа з жертвами на Харківщині — загинули четверо дітей та чоловік

Рятувальники на місці пожежі під Харковом. Фото: ДСНС Харківщини

У селищі Пісочин Харківського району під час пожежі в приватному будинку загинули п'ятеро людей. Четверо загиблих — діти. Ще одна дитина постраждала.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини у четвер, 14 листопада.

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У селищі Пісочин Харківського району вогонь охопив приватний будинок — площа пожежі склала 150 кв. метрів.

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили п'ять тіл — дорослого та чотирьох дітей. Одна дитина постраждала.

"Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували. Причини її виникнення встановлюються фахівцями", — йдеться в повідомленні.

Пожежа під Харковом. Фото: ДСНС Харківщини

Місце пожежі в Пісочині. Фото: ДСНС Харківщини

Будинок, що згорів під Харковом. Фото: ДСНС Харківщини

ДСНС врятувала кота. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, 13 листопада російські війська атакували Харків новим типом БпЛА "Молнія-1". Уламки впали у Салтівському районі міста.

Раніше Новини.LIVE писали, що цього ж дня, 13 листопада, кількома годинами раніше, у Харкові на Салтівці біля торговельного комплексу також було зафіксовано удар ворожого БпЛА.