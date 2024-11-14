Пожежа з жертвами на Харківщині — загинули четверо дітей та чоловік

У пожежі під Харковом загинули чоловік та четверо дітей
У селищі Пісочин Харківського району під час пожежі в приватному будинку загинули п'ятеро людей. Четверо загиблих — діти. Ще одна дитина постраждала.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини у четвер, 14 листопада.
П'ятеро людей загинули в пожежі на Харківщині
У селищі Пісочин Харківського району вогонь охопив приватний будинок — площа пожежі склала 150 кв. метрів.
Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили п'ять тіл — дорослого та чотирьох дітей. Одна дитина постраждала.
"Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували. Причини її виникнення встановлюються фахівцями", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 листопада російські війська атакували Харків новим типом БпЛА "Молнія-1". Уламки впали у Салтівському районі міста.
Раніше Новини.LIVE писали, що цього ж дня, 13 листопада, кількома годинами раніше, у Харкові на Салтівці біля торговельного комплексу також було зафіксовано удар ворожого БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!