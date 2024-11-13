Атака на Харків 13 листопада — російські війська застосували новий БпЛА

Наслідки влучання у Салтівський район Харкова. Фото: ДСНС

Російські війська другий день поспіль атакують Харків новим типом БпЛА "Молнія-1". Падіння уламків зафіксовані у Салтівському районі міста.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко для Новини.LIVE у середу, 13 листопада.

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Сьогодні російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у Салтівському районі Харкові. За даними прокуратури, ворог знову застосував новий тип БпЛА "Молнія-1".

"Вже вдруге за декілька годин влучання у Салтівському районі новим типом БпЛА, який зі вчора почали використовувати для ударів по Харкову. До цього були декілька атак у Харківській області та Україні, але здебільшого його використовували на лінії бойового зіткнення", — заявив Чубенко.

Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: ДСНС

Він додав, що безпілотники цього типу тепер використовують не лише для досягнення військових цілей, але й для терору по цивільному населенню.

"Вчора було два удари БпЛА "Молнія-1", сьогодні ще два", — зауважив речник прокуратури.

Чоловік, який постраждав від влучання БпЛА у будинок. Фото: ДСНС

Рятувальники надають допомогу постраждалій. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок удару по багатоповерховому житловому будинку постраждали четверо осіб. Поранення отримало подружжя похилого віку, ще дві жінки мають гостру стресову реакцію.

Нагадаємо, сьогодні також удар ворожого БпЛА зафіксовано у Салтівському районі Харкова біля торговельного комплексу.

Також кореспондент Новини.LIVE побував на місці влучання БпЛА у багатоповерховий будинок у Харкові.

Раніше у харківській прокуратурі пояснили, чим відрізняється новий тип БпЛА "Молнія-1", який застосовують для ударів по Харкову.