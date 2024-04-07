В прокуратуре показали последствия обстрела Харькова — пятеро раненых

Последствия обстрела Харькова 7 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты днем, 7 апреля, ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова 7 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харькова 7 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По данным следствия, около 11:45 армия РФ обстреляла жилой квартал Шевченковского района г. Харькова.

В результате российской атаки пострадали пять человек. У 45-летнего мужчины осколочные ранения, а у четырех женщин в возрасте от 37 до 72 лет острая реакция на стресс.

Последствия обстрела Харькова 7 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили, гаражи и тому подобное.

Последствия обстрела Харькова 7 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харькова 7 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас)", — говорится в сообщении.

Прокуроры вместе со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии России.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе днем, 7 апреля, было слышно по меньшей мере два взрыва.

Также в результате атаки оккупантов на Харьков есть раненые люди. Терехов сообщил, что всего зафиксировано четыре "прилета" по городу. Один из них пришелся в частный дом.