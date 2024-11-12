Обстрел Слободского района Харькова 12 ноября — видео последствий

В прокуратуре показали последствия обстрела Харькова — видео
Российские оккупанты во вторник, 12 ноября, атаковали Харьков дроном новой разработки. В результате обстрела Слободского района пострадала женщина.
В Харьковской областной прокуратуре показали видео последствия.
Российский удар по Харькову
Известно, что беспилотник врага попал в многоэтажку в Слободском районе города.
В результате российского удара пострадала 70-летняя женщина.
Напомним, 12 ноября захватчики нанесли удар по Харькову с помощью нового типа дронов "Молния".
Также 11 ноября оккупанты атаковали Харьков. Известно, что для обстрела враг использовал ракету С-300.
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