Обстрел Слободского района Харькова 12 ноября — видео последствий

Правоохранитель возле обломков в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты во вторник, 12 ноября, атаковали Харьков дроном новой разработки. В результате обстрела Слободского района пострадала женщина.

В Харьковской областной прокуратуре показали видео последствия.

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Известно, что беспилотник врага попал в многоэтажку в Слободском районе города.

В результате российского удара пострадала 70-летняя женщина.

Напомним, 12 ноября захватчики нанесли удар по Харькову с помощью нового типа дронов "Молния".

Также 11 ноября оккупанты атаковали Харьков. Известно, что для обстрела враг использовал ракету С-300.