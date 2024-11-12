Атака на Харків 12 листопада — Росія застосувала новий тип БпЛА

Рятувальники ліквідують завали. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська вдень 12 листопада вдарили по Харкову новим типом дрона "Молния". Внаслідок чергової атаки постраждали цивільні та пошкоджено житлові будинки в Салтівському та Слобідському районах міста.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко для Новини.LIVE у вівторок 12 листопада.

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Чубенко заявив про те, що близько 14:00 російські війська вдарили по Харкову новим типом безпілотного літального апарату "Молния".

"Це невеличкий БпЛА, який дуже простий у своїй конструкції та дешевий у виробництві. Він виготовлений із фанери та пластику. За розмірами — це щось середнє між великим побутовим дроном і шахедом", — зауважив речник прокуратури.

Він додав, що дальність дії ворожого дрона близько 40 кілометрів. Також він здатен нести різні типи озброєння, масою до п'яти кілограмів.

"Це вказує на те, що росіяни не досягають бажаних результатів на полі бою й тому атакують цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Цей БпЛА не здатний зруйнувати будівлю, але часто від нього страждають цивільні, випадкові перехожі", — підкреслив Чубенко.

Наслідки ворожого удару

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, безпілотники влучили у Салтівський та Слобідський райони міста.

Внаслідок удару по Салтівському районі постраждали дві жінки, віком 50 та 53 років. Зазначається, що вони отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Також після атаки було виявлено пошкоджену електроопору, а також вибиті вікна у двох багатоповерхівках.

Не обійшлося без постраждалих і в Слобідському районі Харкова.

"Внаслідок удару БПЛА постраждала 60-річна жінка, на місці надається медична допомога. Є пошкодження 11-поверхового житлового будинку", — написав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 11 листопада російські війська вкотре вдарили по Харкову. У місті пролунав вибух, можливі повторні пуски.

У Харківській ОВА повідомили, що для удару ворог застосував ракету С-300 (С-400).