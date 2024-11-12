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Атака РФ на Харків — в ОВА назвали зброю, яку використав ворог

12 листопада 2024 09:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія увечері 11 листопада вдарила по Харкову ракетою С-300
Ліквідація наслідків атаки. Ілюстративне фото: Харківська ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у понеділок, 11 листопада, вчергове атакували Харків. За уточненою інформацією, для цього ворог застосував ракету С-300 (С-400).

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"За уточненими даними правоохоронців, ворог о 22:00 вдарив по м. Харків ракетою С-300 (С-400)", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, у місті пошкоджені кілька житлових будинків. Відомо про трьох постраждалих: чоловіки 22 й 38 років та жінка 34 роки.

"У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці", — уточнив він.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вчора увечері у Харкові було чутно вибухи. Росія атакувала місто ракетами.

Крім того, одна із пошкоджених багатоповерхівок у Харкові досі відновлюється після влучання 8 листопада.

Харків Олег Синєгубов ракетний удар обстріли війна в Україні

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