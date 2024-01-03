В прокуратуре показали последствия попадания вражеской ракеты по школе в Харькове
Правоохранители Харьковской областной прокуратуры продолжают фиксировать последствия преступных действий России на территории Украины. Прокуроры задокументировали последствия вражеского ракетного удара по школе в Харькове накануне, 2 января.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Харьковская прокуратура начала расследование атаки РФ
Вчера вечером, 2 января, в 22:45 враг совершил ракетный обстрел Основянского района Харькова. В результате атаки противника пострадала гражданская инфраструктура, в том числе образовательное учреждение.
"Зафиксировано частичное разрушение школы и повреждение корпусов детского сада. В жилых домах выбиты окна", — указали в прокуратуре.
Как отмечают прокуроры, на месте попадания были обнаружены и изъяты обломки российской ракеты типа С-300.
В Харьковской прокуратуре началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители совместными усилиями продолжают документирование военных преступлений России на территории Украины.
Напомним, в Харьковской ОГА рассказали, что в результате атак России по области и Харькову пострадали 62 человека, из них шестеро детей. Кроме того, погибла одна женщина.
Добавим, россияне вечером 2 января ракетой попали по одной из школ Основянского района. После чего обрушилась часть двухэтажного здания.
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