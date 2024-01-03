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У прокуратурі показали наслідки влучання ворожої ракети по школі у Харкові

3 січня 2024 10:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У прокуратурі показали наслідки влучання ворожої ракети по школі у Харкові
Руйнування в школі на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Правоохоронці Харківської обласної прокуратури продовжують фіксацію наслідків злочинних дій Росії на території України. Прокурори задокументували наслідки ворожого ракетного удару по школі у Харкові напередодні, 2 січня.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Вчора ввечері, 2 січня, о 22:45 ворог здійснив ракетний обстріл по Основ'янському району Харкова. В результаті атаки противника постраждала цивільна інфраструктура, зокрема освітня установа. 

"Зафіксовано часткове руйнування школи та пошкодження корпусів дитячого садку. У житлових будинках вибито вікна", — вказали в прокуратурі. 

Як зазначають прокурори, на місці влучання було знайдено та вилучено уламки російської ракети типу С-300. 

У Харківській прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці спільними зусиллями продовжують документування воєнних злочинів Росії на території України.

Уламки ракети
Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура
Вибиті вікна в школі
Вибиті вікна в будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Зруйнована будівля школи
Зруйнована будівля школи. Фото: Харківська обласна прокуратура
Руйнування в школі
Руйнування в дитячому садку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Руйнування в школі
Руйнування в дитячому садку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Зруйнована будівля школи
Зруйнована будівля школи. Фото: Харківська обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в Харківській ОДА розповіли, що в результаті атак Росії по області та Харкову постраждали 62 людей, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка.

Додамо, росіяни ввечері 2 січня ракетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Після чого обвалилася частина двоповерхової будівлі.

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