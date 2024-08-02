Обстрелы Харьковской области 2 августа — фото последствий

В прокуратуре показали страшные последствия российской атаки в Харьковской области
Российские оккупанты в пятницу, 2 августа, в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов ранения получили семь мужчин.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрелы Харьковской области
"При процессуальном руководстве Дергачевской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
Около 08:50 захватчики обстреляли автобус в Дергачевской ТГ. По предварительной информации, враг использовал РСЗО. Ранения получили семь гражданских мужчин в возрасте от 19 до 50 лет.
А около 9:30 россияне нанесли удар беспилотником по Золочеву Богодуховского района. Зафиксировано попадание по территории дошкольного учреждения, подверглись разрушениям его помещения. К счастью, люди не пострадали.
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