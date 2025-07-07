В результате повторной атаки по Харькову медпомощь понадобилась 7 людям

Карета скорой помощи. Фото: ГСЧС Харьковщины

В понедельник, 7 июля, около 10:30 Харьков подвергся второй за сутки массированной атаке дронами-камикадзе. Удару снова подвергся Холодногорский район.

Об этом Новини.LIVE сообщил начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

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По его словам, враг применил шесть беспилотников типа "Герань-2", которые атаковали целенаправленно жилой квартал.

Борисенко отметил, что дроны летели один за другим, чтобы максимизировать вред именно среди гражданского населения. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и объекты малого бизнеса.

На месте происшествия работают следователи и прокуроры — проводится фиксация последствий удара, которые расцениваются как военное преступление.

"По состоянию на сейчас известно, что за медицинской помощью обратились семь человек, всем им оказана медицинская помощь. Однако на месте происшествия еще работают бригады скорой медицинской помощи, и количество пострадавших увеличится, к сожалению", — сказал Борисенко.

Напомним, в Харькове в результате атаки по Холодногорскому району пострадали по меньшей мере 11 человек.

Также относительно российской атаки по Харькову высказался мэр Игорь Терехов.