Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В прокуратуре заявили, что жертв в Харькове может быть больше

В прокуратуре заявили, что жертв в Харькове может быть больше

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 12:49
В результате повторной атаки по Харькову медпомощь понадобилась 7 людям
Карета скорой помощи. Фото: ГСЧС Харьковщины

В понедельник, 7 июля, около 10:30 Харьков подвергся второй за сутки массированной атаке дронами-камикадзе. Удару снова подвергся Холодногорский район.

Об этом Новини.LIVE сообщил начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала Холодногорский район в Харькове несколькими дронами подряд

По его словам, враг применил шесть беспилотников типа "Герань-2", которые атаковали целенаправленно жилой квартал.

Борисенко отметил, что дроны летели один за другим, чтобы максимизировать вред именно среди гражданского населения. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и объекты малого бизнеса.

На месте происшествия работают следователи и прокуроры — проводится фиксация последствий удара, которые расцениваются как военное преступление.

"По состоянию на сейчас известно, что за медицинской помощью обратились семь человек, всем им оказана медицинская помощь. Однако на месте происшествия еще работают бригады скорой медицинской помощи, и количество пострадавших увеличится, к сожалению", — сказал Борисенко.

Напомним, в Харькове в результате атаки по Холодногорскому району пострадали по меньшей мере 11 человек.

Также относительно российской атаки по Харькову высказался мэр Игорь Терехов.

Харьков беспилотники дроны атака пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации