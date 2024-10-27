Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожают российских оккупантов на Харьковщине — видео

Уничтожение оккупантов на фронте. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают эффектно уничтожать российских оккупантов и вражескую технику на фронте. Они достают захватчиков из подвалов, сараев и земляных нор.

Видео работы по противнику бригада опубликовала в Telegram в воскресенье, 27 октября.

Читайте также:

Удары по оккупантам

Бойцы отмечают, что прятаться от пилотов БпЛА нет смысла, ведь они подрывают россиян изнутри тайников и на ходу быстрой техники.

"Поражены еще два танка, два миномета и российская пехота в укрытиях", — говорится в сообщении.

Уничтожение оккупантов происходило в Харьковской области.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российскую технику и оккупантов в Харьковской области. Благодаря использованию дронов они подорвали здание и укрытие, где находилась вражеская пехота.

Также в Харьковской области военные Третьей штурмовой бригады точно ударили по нескольким местам скопления оккупантов и уничтожили склад боеприпасов.