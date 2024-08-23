Контратака 3 ОШБр на Харківщині — військові заявили про успіх операції

Бійці 3 ОШБр. Фото: скриншот

У Третій штурмовій бригаді повідомили деталі контратакувальної операції на Харківщині. На місці контратаки 3 ОШБр ЗСУ в Харківській області сьогодні тривають стабілізаційні заходи.

Про це заявив пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін, пише "Радіо Свобода".

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За словами Олександра Бородіна, в результаті операції на Харківщині знищені позиції та логістика 20-ї армії РФ. Наразі йдуть стабілізаційні дії, проведені закріплення. Ситуацію в бригаді назвали стабільною.

"Один з успіхів — це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію. Наскільки ми можемо розуміти, вони хотіли вступати в бік Макіївки, з одного боку. З іншого боку, вони могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту по всій країні. Наразі вони займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, намагаються побудувати нову лінію оборони. Тому це вкрай важливо з військової точки зору. Навіть більш важливо ніж території. Тому що з військової точки зору, знищення сил і засобів і порушення планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій, якщо говорити військовою мовою", — заявив Бородін.

Операцію Третьої штурмової на Харківщині в бригаді напряму не пов'язали з операцією ЗСУ в Курській області, а назвали це "синхронним успіхом". Проте попри ураження, в тому числі і серед особового складу, у російської армії на цьому напрямку залишаються великі резерви, однак вони можуть бути неефективними через ураження логістики.

"Треба розуміти, що їхні резерви великі. У них побудована така система, що в них майже не закінчуються піхотні резерви. Велика кількість артилерії і fpv. Кількість і масштаб на їхньому боці. Але плани порушено, порушена логістика і кількість інколи не спрацьовує як перевага, якщо погано працює логістика чи збиваються плани", — підсумував Бородін.

Нагадаємо, 22 серпня бійці Третьої штурмової бригади заявили, що розпочали наступ у Харківській області. Воїни анонсували хороші новини щодо просування українських військ.