Обстрел Чугуева 19 июля – в ОВА показали фото последствий

Последствия российского удара по Чугуеву 19 июля. Фото: Олег Синегубов

В пятницу, 19 июля, российская армия нанесла удар по городу Чугуев Харьковской области. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, россияне атаковали город около четырех часов утра.

"Враг коварно дважды ударил по жилой застройке центральной части города", — сказал он.

В результате обстрела города поврежден жилой дом. Фото: Олег Синегубов

Глава ОВА добавил, что в результате обстрела пострадали семь человек, их госпитализировали с осколочными ранениями.

"Первое попадание — рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон девятиэтажного и пятиэтажного домов, крыша и остекление окон двухэтажного жилого дома, два магазина", — говорится в сообщении.

Российские удары уничтожили автомобили. Фото: Олег Синегубов

Отмечается, что в результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

"Спасатели, медики, правоохранительные органы — все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора", — подытожил Синегубов.

Разрушеное здание после атаки РФ. Фото: Олег Синегубов

Напомним, 18 июля в результате обстрелов Харьковской области одна мирная жительница погибла, три человека получили ранения. Под ударами армии РФ находились населённые пункты Купянского и Изюмского района.

Ранее Слобожанские нацгвардейцы на Харьковщине нанесли удар по позиции российских кафиров, в которой были захватчики и боекомплект, и показали видео.