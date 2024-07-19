Обстріл Чугуєва 19 липня — в ОВА показали фото наслідків

Наслідки російського удару по Чугуєву 19 липня. Фото: Олег Синєгубов

У п'ятницю, 19 липня, російська армія завдала удару по місту Чугуїв Харківської області. Внаслыдок обстрілу є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, росіяни атакували місто близько четвертої години ранку.

"Ворог підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста", — сказав він.

Унаслідок обстрілу міста пошкоджено житловий будинок. Фото: Олег Синєгубов

Голова ОВА додав, що внаслыдок обстрілу постраждало семеро осіб, їх госпіталізували з осколковими пораненнями.

"Перше влучання — поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двох поверхового житлового будинку, два магазини", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл знищив автомобілі. Фото: Олег Синєгубов

Зазначається, що внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

"Рятувальники, медики, правоохоронні органи — всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору", — підсумував Синєгубов.

Зруйнована будівля після атаки РФ. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 18 липня внаслідок обстрілів Харківської області одна мирна жителька загинула, троє людей зазнали поранень. Під ударами армії РФ перебували населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів.

Раніше Слобожанські нацгвардійці на Харківщині завдали удару по позиції російських окупантів, на якій були загарбники та боєкомплект, та показали відео.