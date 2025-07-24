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Главная Харьков В центре Харькова образовалась масштабная воронка после атаки РФ

В центре Харькова образовалась масштабная воронка после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 13:45
Обстрел Харькова — образовалась масштабная воронка
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков 24 июля 2025 года. Фото: ГСЧС

В четверг, 24 июля, российские захватчики управляемыми авиационными бомбами нанесли удар по Харькову, в результате чего есть пострадавшие и значительные разрушения. Также образовалась масштабная воронка после атаки РФ.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Воронка в результате атаки РФ на Харьков 24 июля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Харьков — образовалась масштабная воронка

В результате обстрела Харькова 24 июля уже известно о более 30 пострадавших. Также зафиксированы значительные разрушения и пожары.

Кроме того, в результате удара РФ по Харькову образовалась масштабная воронка в центре города.

Отметим, что российские оккупанты ударили двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар — возле жилого дома, второй — по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь.

Сейчас на местах привлечены все службы: врачи, спасатели, полицейские.

Напомним, что утром 24 июля в Харькове прогремели мощные взрывы — россияне атаковали город.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и показал кадры последствий атаки.

Харьков обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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