Обстріл Харкова — утворилася масштабна вирва

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС

У четвер, 24 липня, російські загарбники керованими авіаційними бомбами завдали удару по Харкову, внаслідок чого є постраждалі та значні руйнування. Також утворилася масштабна вирва після атаки РФ.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Вирва внаслідок атаки РФ на Харків 24 липня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Харків — утворилася масштабна вирва

Внаслідок обстрілу Харкова 24 липня вже відомо про понад 30 постраждалих. Також зафіксовані значні руйнування та пожежі.

Крім того, внаслідок удару РФ по Харкову утворилася масштабна вирва у центрі міста.

Зазначимо, що російські окупанти вдарили двома авіаційними бомбами просто по місту, по людях. Один удар — біля житлового будинку, другий — по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь.

Наразі на місцях залучені усі служби: лікарі, рятувальники, поліціянти.

Нагадаємо, що зранку 24 липня у Харкові пролунали потужні вибухи — росіяни атакували місто.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову та показав кадри наслідків атаки.