Крадіжка виплат вдови військового на Харківщині — деталі

Правоохорнці в колонії. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині двох чоловіків підозрюють у викраденні понад 2 мільйонів гривень у вдови українського військового з Харківщини. Гроші жінка отримала як державну допомогу після загибелі чоловіка на фронті. Серед фігурантів справи — мешканець Дніпропетровщини та засуджений, який перебуває у колонії за вбивство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

Злочин стався у Куп’янському районі. Спільниками виявилися двоє чоловіків: один із них мешкає на Дніпропетровщині, а інший — відбуває покарання за вбивство у колонії на Волині. За даними слідства, злочин стався у січні 2025 року. Чоловіки отримали доступ до онлайн-банкінгу потерпілої, змінили дані для входу та змогли керувати її рахунком через мобільний застосунок. Після цього вони провели 19 переказів і вивели на підконтрольні рахунки понад 2 млн грн. Саме ці кошти вдова отримала від держави після смерті чоловіка, який загинув, захищаючи Україну.

Підозра та слідство

Чоловікам повідомили про підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та крадіжку в особливо великих розмірах, вчинену групою осіб під час воєнного стану. Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників схеми.

Також слідчі перевіряють, як саме зловмисники отримали інформацію про родичів загиблих військових та виплати, які вони мали отримати від держави. Розслідування проводять слідчі Куп’янського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників СБУ в Харківській області.

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Виплати родинам загиблих захисників

Зазначимо, родичі загиблих українських військовослужбовців мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави, розмір якої наразі становить 15 мільйонів гривень. Ця сума не виплачується однією великою частиною, а розподіляється порівну між усіма членами родини, які мають на неї право за законом — сюди входять батьки, дружина або чоловік, неповнолітні діти та утриманці. Спочатку держава перераховує першу фіксовану частину виплати, а решту коштів родина отримує щомісячно рівними частками впродовж наступних кількох років.

Процес оформлення цієї допомоги вимагає збору пакета документів, який подається до територіальних центрів комплектування (ТЦК) або уповноважених органів силових структур. Гроші надходять безпосередньо на банківські рахунки родичів, які вони відкривають у державних чи комерційних фінансових установах. Оскільки ці виплати є значними, державні органи та банки постійно наголошують на важливості дотримання правил кібербезпеки: нікому не передавати паролі від карт або логіни до інтернет-банкінгу, щоб захистити отриману допомогу від шахраїв.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату міської ради Харкова. За версією слідства, поширював проросійські наративи та роками ухилявся від обов'язкового декларування доходів.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові двом посадовцям комунального підприємства повідомили про підозру через можливі порушення під час реалізації проєкту з модернізації систем опалення. Через їхні дії державі завдали збитків на понад 600 тисяч гривень. Фігурантами справи стали головна бухгалтерка та генеральний директор підприємства. Наразі триває досудове розслідування.