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В Волчанске на Харьковщине массово эвакуируют гражданских

10 мая 2024 14:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Волчанске на Харьковщине массово эвакуируют гражданских
Эвакуация на Харьковщине. Фото архивное: ОО "Я Врятований"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Волчанске и прилегающих населенных пунктах Харьковщины происходит эвакуация населения. Причиной тому массированные российские обстрелы.

Об этом рассказал глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили, передает Общественное радио.

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По словам Гамбарашвили, подавляющая часть местных эвакуируются собственным транспортом. Однако, кто такой возможности нет, людям помогают волонтеры и правоохранители.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", — сказал Гамбарашвили.

Он добавил, что в настоящее время российские оккупанты массированно обстреливают город и прилегающие населенные пункты. К счастью, информации о пострадавших или погибших пока нет.

"Местные говорят, что такого обстсерела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают", — сказал Гамбарашвили.

Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага — город Волчанск.

Кроме того, в ночь на 10 мая РФ обстреляла Киевский район Харькова. В результате атаки врага пострадали 26 домов.

война
Харьков
украинцы
эвакуация
Харьковская область
война в Украине

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