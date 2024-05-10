Мер Харкова розповів, скільки будинків пошкодив ворог під час нічної атаки
Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок атаки ворога постраждали 26 будинків.
Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.
Нічний обстріл Харкова
За словами Терехова, один будинок повністю зруйнований, ще два сильно постраждали, а інші мають різні ступені руйнувань.
До того ж внаслідок обстрілу відключено електропостачання для 80 будинків та газ для семи житлових осель. Противник поранив двох людей, серед яких 11-річна дівчинка.
"Це приватні будинки, це цивільні люди. Жодного військового обʼєкта тут немає. Я вважаю, що це така тактика у нашого противника, аби залякати мирне населення та змусити покинути свої домівки, але цього не буде", — зазначив Терехов.
Він додав, що всім постраждалим запропонували переїхати у гуртожиток, однак вони відмовилися.
Нагадаємо вночі в п'ятницю, 10 травня, російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.
Згодом в ОВА показали наслідки російської атаки на Харків. Зруйновані три будинки, з них два повністю, а один частково. Між спаленими будинками налічується 12 приватних житлових споруд, що також зазнали пошкоджень. Ще у десятка будівель вибиті вікна.
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