Мер Харкова розповів, скільки будинків пошкодив ворог під час нічної атаки

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок атаки ворога постраждали 26 будинків.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Терехова, один будинок повністю зруйнований, ще два сильно постраждали, а інші мають різні ступені руйнувань.

До того ж внаслідок обстрілу відключено електропостачання для 80 будинків та газ для семи житлових осель. Противник поранив двох людей, серед яких 11-річна дівчинка.

"Це приватні будинки, це цивільні люди. Жодного військового обʼєкта тут немає. Я вважаю, що це така тактика у нашого противника, аби залякати мирне населення та змусити покинути свої домівки, але цього не буде", — зазначив Терехов.

Він додав, що всім постраждалим запропонували переїхати у гуртожиток, однак вони відмовилися.

Нагадаємо вночі в п'ятницю, 10 травня, російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.

Згодом в ОВА показали наслідки російської атаки на Харків. Зруйновані три будинки, з них два повністю, а один частково. Між спаленими будинками налічується 12 приватних житлових споруд, що також зазнали пошкоджень. Ще у десятка будівель вибиті вікна.