Враг пытался закрепиться в Купянске, используя туман.

Украинские военные. Иллюстративное фото: 24 ОМБр имени Короля Даниила

Российский десант смог 13 ноября прорваться в город Купянск Харьковской области, однако был уничтожен. Врагу удалось попасть в населенный пункт при помощи густого тумана.

Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр имени Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

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Россияне продвинулись близко к жилой застройке, воспользовавшись туманом и пытались закрепиться. Но Силы обороны подвели бронетехнику оккупантов и в течение нескольких часов ликвидировали личный состав.

"Те, кому удалось спешить, в течение ближайших пяти-шести часов также были ликвидированы. По состоянию на сегодняшний день противника в Купянске Левобережном нет. Ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая", — сказал Федоренко.

Он отметил, что враг не выполнил задачу захватить Купянск до 1 ноября и теперь рассчитывает сделать это хотя бы до Нового года.

Ранее об уничтожении российского десанта в Купянске сообщил начальник МВА Андрей Беседин.

Также мы писали, что на Харьковском направлении Силам обороны удалось перехватить у противника инициативу. Однако оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.