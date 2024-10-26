Третья штурмовая показала видео уничтожение российской системы РЭБ в Харьковской области

Уничтожение позиций оккупантов. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают успешно выполнять свои задачи на фронте, нанося мощные удары по вражеским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и наблюдению. На этот раз защитники ударили по оккупантам в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Третьей штурмовой в Telegram.

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Военные отметили, что недавно пилоты Paskuda group из Противотанкового батальона уничтожили станцию РЭБ "Гроза", которая использовалась для обнаружения украинских беспилотников в небе над Харьковской областью.

Кроме уничтожения станции, бойцы поразили вражеский комплекс наблюдения "Муром-П", антенны и большое количество живой силы оккупантов.

Один из противников пытался уничтожить украинский FPV-дрон, но сам стал жертвой.

"Дрон завалил его и еще несколько россиян", — добавили в бригаде.

Ранее мы сообщали, что пограничники разгромили позиции россиян под Купянском. В результате операции ликвидировали семерых оккупантов, еще семерых — ранили. А на Запорожском направлении они ударили по окопу с россиянами.