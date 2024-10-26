Третя штурмова показала відео знищення російської системи РЕБ на Харківщині

Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують успішно виконувати свої завдання на фронті, завдаючи потужних ударів по ворожих системах радіоелектронної боротьби (РЕБ) та спостереження. Цього разу захисники вдарили по окупантах у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Третьої штурмової у Telegram.

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Військові зазначили, нещодавно пілоти Paskuda group з Протитанкового батальйону знищили станцію РЕБ "Гроза", яка використовувалася для виявлення українських безпілотників в небі над Харківщиною.

Окрім знищення станції, бійці також вразили ворожий комплекс спостереження "Муром-П", антени та велику кількість живої сили окупантів.

Один з противників намагався знищити український FPV-дрон, але натомість сам став жертвою.

"Дрон завалив його, і ще декілька росіян", — додали у бригаді.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники розгромили позиції росіян під Куп'янськом. Внаслідок операції ліквідували семеро окупантів, ще сімох — поранили. А на Запорізькому напрямку вони вдарили по окопу з росіянами.