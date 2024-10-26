Третя штурмова показала відео знищення російської системи РЕБ на Харківщині

У ЗСУ показали відео знищення російської системи РЕБ під Харковом
Бійці Третьої штурмової бригади продовжують успішно виконувати свої завдання на фронті, завдаючи потужних ударів по ворожих системах радіоелектронної боротьби (РЕБ) та спостереження. Цього разу захисники вдарили по окупантах у Харківській області.
Про це повідомляє пресслужба Третьої штурмової у Telegram.
Знищення системи РЕБ і не тільки
Військові зазначили, нещодавно пілоти Paskuda group з Протитанкового батальйону знищили станцію РЕБ "Гроза", яка використовувалася для виявлення українських безпілотників в небі над Харківщиною.
Окрім знищення станції, бійці також вразили ворожий комплекс спостереження "Муром-П", антени та велику кількість живої сили окупантів.
Один з противників намагався знищити український FPV-дрон, але натомість сам став жертвою.
"Дрон завалив його, і ще декілька росіян", — додали у бригаді.
Раніше ми повідомляли, що прикордонники розгромили позиції росіян під Куп'янськом. Внаслідок операції ліквідували семеро окупантів, ще сімох — поранили. А на Запорізькому напрямку вони вдарили по окопу з росіянами.
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