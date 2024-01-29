В ВСУ опровергли информацию о захвате войсками РФ Табаевки на Харьковщине

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Telegram / Владимир Зеленский

Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что россияне распространяют фейковую информацию о захвате их войсками Табаевки Харьковской области. Сейчас возле села ведутся ожесточенные бои и украинские защитники пытаются отбить атаки врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Владимир Фитьо.

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По словам Фитьо, противнику не удалось взять Табаевку. Пока там идут позиционные бои.

"Этот населенный пункт еще меньше, чем Крахмальное. Там было 45 человек, а это вообще как хутор. Он находится в очень неудобном расположении — в низине как раз и там болотистая местность, поэтому стать непосредственно в это место — значит сразу превратиться в мишень в тире", — указал Фитьо.

Также спикер отметил, что захватчики проводят активные наступательные действия в полосе ответственности ОСУВ Хортица. Фитьо подчеркнул, что продолжаются штурмы на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях.

"На Купянском и Лиманском направлении было отбито 10 вражеских атак за прошлые сутки. Синьковка, Табаевка, Ямполевка, Терны — вот эти населенные пункты, где происходили боевые действия. Противник заявляет, что захватил Табаевку — это не соответствует действительности. Возле населенного пункта проходят бои", — добавил Фитьо.

Напомним, 28 января появилась информация о том, что российская армия, вероятно, продвинулась на Купянском направлении. Оккупантам якобы удалось захватить село Табаевка Харьковской области.

Добавим, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.