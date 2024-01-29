Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В ВСУ опровергли информацию о захвате войсками РФ Табаевки на Харьковщине arrow

В ВСУ опровергли информацию о захвате войсками РФ Табаевки на Харьковщине

29 января 2024 14:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ВСУ опровергли информацию о захвате войсками РФ Табаевки на Харьковщине
Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Telegram / Владимир Зеленский
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что россияне распространяют фейковую информацию о захвате их войсками Табаевки Харьковской области. Сейчас возле села ведутся ожесточенные бои и украинские защитники пытаются отбить атаки врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Владимир Фитьо.

Читайте также:

Россиянам не удалось захватить Табаевку

По словам Фитьо, противнику не удалось взять Табаевку. Пока там идут позиционные бои.

"Этот населенный пункт еще меньше, чем Крахмальное. Там было 45 человек, а это вообще как хутор. Он находится в очень неудобном расположении — в низине как раз и там болотистая местность, поэтому стать непосредственно в это место — значит сразу превратиться в мишень в тире", — указал Фитьо.

Также спикер отметил, что захватчики проводят активные наступательные действия в полосе ответственности ОСУВ Хортица. Фитьо подчеркнул, что продолжаются штурмы на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях.

"На Купянском и Лиманском направлении было отбито 10 вражеских атак за прошлые сутки. Синьковка, Табаевка, Ямполевка, Терны — вот эти населенные пункты, где происходили боевые действия. Противник заявляет, что захватил Табаевку — это не соответствует действительности. Возле населенного пункта проходят бои", — добавил Фитьо.

Напомним, 28 января появилась информация о том, что российская армия, вероятно, продвинулась на Купянском направлении. Оккупантам якобы удалось захватить село Табаевка Харьковской области.

Добавим, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.

война
ВСУ
Украина
Хортица
Харьковская область
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме