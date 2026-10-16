Леонид Рыжаков, подозреваемый гражданин РФ с позывным "Юла". Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Гражданин России Леонид Рыжиков с позывным "Юла", подозреваемый в убийстве шестерых человек в Харьковской области, был взят под стражу на 60 дней без права освобождения под залог. Соответствующее решение суд вынес 16 октября. Он будет находиться в Харьковском следственном изоляторе до 12 декабря 2026 года.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Убийство в Харьковской области: суд избрал меру пресечения россиянину

Известно, что Леонид Рыжаков, гражданин России, подозревается в убийстве пяти военных и одного гражданского лица в Харьковской области.

Срок его содержания под стражей исчисляется с момента задержания Рыжикова — 14 октября в 16:20. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Сообщается, что он сотрудничает со следствием и признает свою причастность к содеянному.

Подозреваемый не желает быть включенным в обмен пленными.

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