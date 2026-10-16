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Головна Харків Вбивство шістьох людей на Харківщині: суд обрав запобіжний захід

Вбивство шістьох людей на Харківщині: суд обрав запобіжний захід

Ua ru
16 жовтня 2026 20:05
Ексклюзив
Вбивство шістьох людей на Харківщині: суд обрав захід росіянину Новини.LIVE/Анна Шоферова
Леонід Рижаков, підозрюваний громадянин РФ з позивним "Юла". Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Громадянина Росії Леоніда Рижикова з позивним "Юла", якого підозрюють у вбивстві шестьох людей на Харківщині, взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Відповідне рішення суд ухвалив 16 жовтня. Він перебуватиме в Харківському слідчому ізоляторі до 12 грудня 2026 року.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Вбивство на Харківщині: суд обрав запобіжний захід росіянину

Відомо, що Леоніда Рижакова, який є громадянином Росії, підозрюють у вбивстві п’ятьох військових і цивільного в Харківській області.

Строк його тримання під вартою обчислюють із моменту затримання Рижикова — 14 жовтня о 16:20. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Повідомляється, що він співпрацює зі слідством і визнає свою причетність до скоєного. 

Підозрюваний не бажає бути включеним до обміну полоненими.

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Ми повідомляли, що СБУ спільно з Нацполіцією затримало в Харкові громадянина РФ Леоніда Рижакова, який підозрюється у вбивстві беззбройних українців та цивільного. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Новини.LIVE інформували, що російські війська хочуть втримати власні позиції на Харківщині, на берегах річки Оскол. Попри це, українські воїни витісняють їх та не віддають окуповані території.

суд Харків вбивство Харківська область Росія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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