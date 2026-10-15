Расстрелял шестерых человек: в Харькове задержали российского военнослужащего

Задержанный злоумышленник и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и Нацгвардией задержала в Харькове 36-летнего российского военнослужащего Леонида Рыжикова с позывным "Юла", который расстрелял пятерых безоружных украинских воинов и одного мирного жителя. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в четверг, 15 октября, передает Новини.LIVE.

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Расстрел пяти украинских военных и одного гражданского в Харьковской области

Правоохранители установили, что 13 октября россиянин расстрелял пятерых украинских военных, которые были без оружия, а также одного гражданского мужчину. Речь идет о 36-летнем гражданине РФ, жителе Санкт-Петербурга Леониде Рыжикове, который проходил военную службу во втором батальоне 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии шестой общевойсковой армии вооруженных сил РФ и имел позывной "Юла".

По информации СБУ, в конце июля этого года злоумышленника мобилизовали в армию страны-агрессора. До этого он отбыл восьмилетний срок заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и кражу. После призыва его направили для участия в боевых действиях против Украины на временно оккупированную территорию Чугуевского района Харьковской области.

По данным СБУ, 5–6 октября Рыжиков находился на позициях российских оккупационных войск вблизи села Старица Чугуевского района, когда попал под обстрел ВСУ. После этого вооруженный автоматом АК-74 мужчина покинул позиции и пешком направился в сторону Харькова, передвигаясь и скрываясь в лесополосах. Во время побега он проник в заброшенный частный дом и похитил оттуда гражданскую одежду.

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Автомат злоумышленника. Фото: СБУ

А 13 октября возле с. Михайловка в Харьковской области Рыжиков без всякой причины застрелил 60-летнего мирного жителя, который рыбачил на пруду. Впоследствии он сбросил его тело в воду.

"В тот же день «Юла» проник в частный дом в с. Момотово, где временно находились пять военнослужащих ВСУ. На тот момент они не участвовали в боевых действиях, не имели при себе оружия и были одеты в гражданскую одежду, то есть являлись гражданскими лицами в понимании Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", — говорится в сообщении.

Рыжиков без каких-либо на то оснований расстрелял этих людей. Некоторые из них в момент нападения просто спали. После содеянного он оставил автомат в одном из домов дачно-садового товарищества неподалеку, а сам, скрываясь в лесополосах, направился в сторону Харькова.

Правоохранители задержали оккупанта 14 октября на территории Салтовского района Харькова, где он скрывался. Кроме того, был изъят автомат Калашникова АК-47, принадлежавший Рыжикову.

Наказание россиянину

Следователи СБУ объявили задержанному россиянину подозрение в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей.

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

"Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, в Харьковской области российские оккупанты пытаются сохранить контроль над позициями вдоль берегов Оскола и перехватить инициативу. Несмотря на это, украинские военные продолжают вытеснять оккупантов с захваченных территорий.

Кроме того, российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и населенные пункты области. За прошедшие сутки в результате вражеских атак ранения получили девять человек. В нескольких районах зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта и электросетей.