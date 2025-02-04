Удар баллистической ракетой по Изюму — количество пострадавших возросло

Последствия атаки по Изюму. Фото: скриншот видео

Российские войска атаковали центр Изюма днем, 4 февраля, баллистической ракетой, попав в административное здание. В результате удара также повреждены соседнее админздание и многоэтажные жилые дома. Никаких военных объектов в этом районе не было.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской голова Изюма Валерий Марченко.

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По обновленным данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара погибли четыре человека, количество раненых возросло до 24 человек. Среди пострадавших — 15-летняя девочка, которая получила осколочное ранение. Ее состояние средней тяжести. Еще три человека находятся в операционной, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Городской голова Изюма Валерий Марченко подтвердил, что ракета повредила здания, где работали налоговая, управление соцзащиты и казначейство. На месте трагедии работают все экстренные службы, информация уточняется.

Напомним, в Изюме днем, 4 февраля, прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что в результате атаки десятки людей получили ранения и несколько человек погибли на месте.