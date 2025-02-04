Удар балістичною ракетою по Ізюму — кількість постраждалих зросла

Наслідки атаки по Ізюму. Фото: скриншот відео

Російські війська атакували центр Ізюма удень, 4 лютого, балістичною ракетою, влучивши в адміністративну будівлю. Внаслідок удару також пошкоджено сусідню адмінбудівлю та багатоповерхові житлові будинки. Жодних військових об'єктів у цьому районі не було.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ізюма Валерій Марченко.

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За оновленими даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок удару загинули чотири людини, кількість поранених зросла до 24 осіб. Серед постраждалих — 15-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення. Її стан середньої тяжкості. Ще троє людей перебувають в операційній, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Міський голова Ізюма Валерій Марченко підтвердив, що ракета пошкодила будівлі, де працювали податкова, управління соцзахисту та казначейство. На місці трагедії працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється.

Нагадаємо, в Ізюмі вдень, 4 лютого, прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки десятки людей отримали поранення та кілька осіб загинуло на місці.