Главная Харьков Удар дронами по многоэтажке Харькова — фоторепортаж последствий

Удар дронами по многоэтажке Харькова — фоторепортаж последствий

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 08:14
Обстрел Харькова 18 августа — что известно о российской атаке
Последствия обстрела Харькова 18 августа. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты около 05:00 атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание по многоэтажке в Индустриальном районе.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российской атаки в понедельник, 18 августа.

Читайте также:

Обстрел Харькова 18 августа

Руководитель областной прокуратуры Амил Омаров сообщил, что по предварительной информации, оккупанты использовали дроны типа "Герань-2". Произошло около пяти попаданий в многоэтажку. В результате атаки есть погибшие и раненые.

По словам Омарова, под завалами еще могут находиться люди. На месте российского обстрела работают все профильные службы.

Обстріл Харкова 18 серпня
Обстрел Харькова 18 августа. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського обстрілу Харкова 18 серпня
Поврежденная многоэтажка в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Руководитель областной прокуратуры отметил, что личности погибших устанавливаются. Есть информация, что жертвами российского обстрела стала одна семья.

Удар по Харкову 18 серпня
Последствия российской атаки на Харьков 18 августа. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Харкова 18 серпня
Удар по Харькову 18 августа. Фото: Новини.LIVE
Російська атака на Харків 18 серпня
Последствия атаки РФ на Харьков 18 августа. Фото: Новини.LIVE

Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал, что среди погибших есть полуторагодовалая девочка. В результате удара пострадали 17 человек, четырех доставили в больницу.

"Мы боимся, что еще будут пострадавшие, потому что завалы только разбираются", — рассказал Забашта.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в настоящее время пять человек считаются пропавшими.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела 18 августа. Сейчас известно о четырех жертвах.

Известно, что после российских ударов произошел пожар в двух подъездах многоэтажки в Индустриальном районе города.

война Харьков беспилотники Украина обстрелы оккупанты
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
