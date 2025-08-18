Обстрел Харькова 18 августа — что известно о российской атаке

Удар дронами по многоэтажке Харькова — фоторепортаж последствий
Российские оккупанты около 05:00 атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание по многоэтажке в Индустриальном районе.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российской атаки в понедельник, 18 августа.
Обстрел Харькова 18 августа
Руководитель областной прокуратуры Амил Омаров сообщил, что по предварительной информации, оккупанты использовали дроны типа "Герань-2". Произошло около пяти попаданий в многоэтажку. В результате атаки есть погибшие и раненые.
По словам Омарова, под завалами еще могут находиться люди. На месте российского обстрела работают все профильные службы.
Руководитель областной прокуратуры отметил, что личности погибших устанавливаются. Есть информация, что жертвами российского обстрела стала одна семья.
Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал, что среди погибших есть полуторагодовалая девочка. В результате удара пострадали 17 человек, четырех доставили в больницу.
"Мы боимся, что еще будут пострадавшие, потому что завалы только разбираются", — рассказал Забашта.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в настоящее время пять человек считаются пропавшими.
Напомним, в Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела 18 августа. Сейчас известно о четырех жертвах.
Известно, что после российских ударов произошел пожар в двух подъездах многоэтажки в Индустриальном районе города.
