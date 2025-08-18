Обстрел Харькова 18 августа — что известно о российской атаке

Последствия обстрела Харькова 18 августа. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты около 05:00 атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание по многоэтажке в Индустриальном районе.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российской атаки в понедельник, 18 августа.

Обстрел Харькова 18 августа

Руководитель областной прокуратуры Амил Омаров сообщил, что по предварительной информации, оккупанты использовали дроны типа "Герань-2". Произошло около пяти попаданий в многоэтажку. В результате атаки есть погибшие и раненые.

По словам Омарова, под завалами еще могут находиться люди. На месте российского обстрела работают все профильные службы.

Обстрел Харькова 18 августа. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная многоэтажка в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Руководитель областной прокуратуры отметил, что личности погибших устанавливаются. Есть информация, что жертвами российского обстрела стала одна семья.

Последствия российской атаки на Харьков 18 августа. Фото: Новини.LIVE

Удар по Харькову 18 августа. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Харьков 18 августа. Фото: Новини.LIVE

Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал, что среди погибших есть полуторагодовалая девочка. В результате удара пострадали 17 человек, четырех доставили в больницу.

"Мы боимся, что еще будут пострадавшие, потому что завалы только разбираются", — рассказал Забашта.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в настоящее время пять человек считаются пропавшими.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела 18 августа. Сейчас известно о четырех жертвах.

Известно, что после российских ударов произошел пожар в двух подъездах многоэтажки в Индустриальном районе города.