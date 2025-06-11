Слободской и Основянский районы Харькова подверглись дроновой атаке

Руины дома в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 11 июня Харьков снова стал мишенью массированной атаки со стороны России. Российские войска применили дроны-камикадзе, которые попали в жилые кварталы Слободского и Основянского районов города.

Об этом сообщил представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире Ранок.LIVE.

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Среди поврежденных объектов — двухэтажные и пятиэтажные жилые дома, частные усадьбы, детские площадки, гражданское предприятие, гаражи и автомобили.

По словам Василенко, атака имела масштабные последствия — зафиксировано не менее 12 точек попаданий и восемь пожаров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Спасатели бросили все силы на эвакуацию жителей пострадавших домов, тушение пожаров и разборы завалов. По состоянию на утро семь из восьми пожаров были полностью ликвидированы. Самый большой пожар сейчас продолжается на территории поврежденного предприятия, его площадь достигает около трех тысяч квадратных метров. Там до сих пор работают спасатели.

К ликвидации последствий удара привлечены также пиротехники, кинологи и психологи ГСЧС. Последние оказывают помощь пострадавшим.

Известно, что два человека погибли прямо в своих домах. Еще 60 человек получили ранения, среди них есть девять детей. Сейчас двенадцать пострадавших находятся в больнице.

Евгений Василенко отметил, что такие комбинированные атаки, когда Россия использует одновременно ракеты, дроны и авиабомбы, уже стали регулярными. Особенно мощный удар Харьков пережил с пятницы на субботу. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

Напомним, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области проживает более полумиллиона ВПЛ.

Также в Харьковской ОГА ответили, что происходит на фронте, в частности, на Купянском направлении.