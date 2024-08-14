Обстрел авто Госпитальеров на Харьковщине 14 августа - что известно

Удар дроном на Харьковщине — командир Госпитальеров назвала имя погибшего медика
Российские захватчики в среду, 14 августа, атаковали автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" в поселке Белый Колодец Харьковской области. На очередной акт терроризма россиян отреагировала командир Яна Зинкевич.
Соответствующее сообщение Зинкевич обнародовала в Facebook.
Атака на авто Госпитальеров Харьковской области
"Сегодня на Харьковщине россияне совершили очередное преступление. Была поцелена из fpv-дрона эвакуационная машина медиков-Госпитальеров на Харьковщине, которая направлялась на выполнение задачи", — говорится в сообщении.
В результате российской атаки один парамедик получила ранение средней степени, ее госпитализировали и уже оказывают оперативную помощь. Обсуждается вопрос транспортировки раненой в киевское медицинское учреждение.
Также известно об одной погибшей — это Александра Мулькевич. Информация о прощании и похоронах будет объявлена позже. По словам Зинкевич, экипаж сегодня должен был отработать крайний день своей ротации.
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