Обстріл авто Госпітальєрів на Харківщині 14 серпня - що відомо

Удар дроном на Харківщині — командир Госпітальєрів назвала ім'я загиблої медикині
Російські загарбники у середу, 14 серпня, атакували автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" у селищі Білий Колодязь Харківської області. На черговий акт тероризму росіян відреагувала командир Яна Зінкевич.
Відповідний допис Зінкевич оприлюднила у Facebook.
Атака на авто Госпітальєрів на Харківщині
"Сьогодні на Харківщині росіяни скоїли черговий злочин. Було поцілено з fpv-дрона евакуаційну машину медиків-Госпітальєрів на Харківщині, яка прямувала на виконання задачі", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки одна парамедикиня дістала поранення середнього ступеня, її ушпиталили та вже надають оперативну допомогу. Обговорюється питання транспортування пораненої до київського медичного закладу.
Також відомо про одну загиблу — це Олександра Мулькевич. Інформацію щодо прощання та похорону буде оголошено згодом. За словами Зінкевич, екіпаж сьогодні мав відпрацювати крайній день своєї ротації.
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