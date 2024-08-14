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Удар дроном на Харківщині — командир Госпітальєрів назвала ім'я загиблої медикині

14 серпня 2024 20:13
Євгенія Брюховецька - редактор
Обстріл авто Госпітальєрів на Харківщині 14 серпня - що відомо
Загибла Олександра Мулькевич. Фото: Facebook
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники у середу, 14 серпня, атакували автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" у селищі Білий Колодязь Харківської області. На черговий акт тероризму росіян відреагувала командир Яна Зінкевич.

Відповідний допис Зінкевич оприлюднила у Facebook.

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"Сьогодні на Харківщині росіяни скоїли черговий злочин. Було поцілено з fpv-дрона евакуаційну машину медиків-Госпітальєрів на Харківщині, яка прямувала на виконання задачі", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки одна парамедикиня дістала поранення середнього ступеня, її ушпиталили та вже надають оперативну допомогу. Обговорюється питання транспортування пораненої до київського медичного закладу.

Знищене авто Госпітальєрів на Харківщині - що відомо про атаку 14 серпня
Автомобіль, в який влучив дрон. Фото: Telegram/Сергій Болвінов

Також відомо про одну загиблу — це Олександра Мулькевич. Інформацію щодо прощання та похорону буде оголошено згодом. За словами Зінкевич, екіпаж сьогодні мав відпрацювати крайній день своєї ротації. 

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Скриншот допису Зінкевич

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медики окупанти війна в Україні атака FPV-дрони Яна Зінкевич Госпітальєри

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