Удар по Харькову — уже известно о более десятке пострадавших

Удар по Харькову — уже известно о более десятке пострадавших

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 15:50
Удар по Харькову 2 января — сколько людей пострадали
Последствия удара по Харькову. Фото: ГСЧС

В Харькове в результате ракетной атаки уже известно о 16 раненых. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу, 2 января.

Читайте также:
терехов
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В каком состоянии пострадавшие

"Уже 16 раненых, один человек в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

По словам главы местной ОГА Олега Синегубова, в больницу госпитализировали шесть человек.

"В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в близлежащих домах", — написал он.

Напомним, ранее мы публиковали фото масштабных разрушений после удара по Харькову.

Кроме того, сообщалось, что один из городов в Харьковской области почти стерт с лица земли.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
