Удар по Харькову 2 января — сколько людей пострадали

Удар по Харькову — уже известно о более десятке пострадавших
В Харькове в результате ракетной атаки уже известно о 16 раненых. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу, 2 января.
В каком состоянии пострадавшие
"Уже 16 раненых, один человек — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
По словам главы местной ОГА Олега Синегубова, в больницу госпитализировали шесть человек.
"В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в близлежащих домах", — написал он.
