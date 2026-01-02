Удар по Харькову 2 января — сколько людей пострадали

Последствия удара по Харькову. Фото: ГСЧС

В Харькове в результате ракетной атаки уже известно о 16 раненых. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу, 2 января.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В каком состоянии пострадавшие

"Уже 16 раненых, один человек — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

По словам главы местной ОГА Олега Синегубова, в больницу госпитализировали шесть человек.

"В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в близлежащих домах", — написал он.

