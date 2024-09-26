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Удар КАБами по Харькову — количество погибших возросло

26 сентября 2024 11:43
Карина Приходько - Редактор
Удар по Харькову 24 сентября — в городе выросло количество погибших
Последствия удара по Харькову 24 сентября. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi
Карина Приходько - Редактор

В результате удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову 24 сентября, в больнице умерла еще одна женщина. Всего известно уже о пяти погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 26 сентября.

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"К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина, которая находилась в реанимации после удара оккупантов 24 сентября", — говорится в сообщении.

Синегубов выразил соболезнования родным и близким и сообщил, что всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, днем 24 сентября россияне ударили КАБами по четырем районам Харькова. Под ударами оказались жилые дома.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в многоэтажке, в которую 24 сентября попали россияне, полностью разрушены четыре этажа. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.

В то же время Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.

Мы также писали, что омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова и обратился в мировое сообщество с требованием наказать виновных за эти атаки.

Харьков обстрелы Олег Синегубов жертвы авиабомба

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