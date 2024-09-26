Удар по Харькову 24 сентября — в городе выросло количество погибших

Последствия удара по Харькову 24 сентября. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

В результате удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову 24 сентября, в больнице умерла еще одна женщина. Всего известно уже о пяти погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 26 сентября.

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Последствия удара по Харькову 24 сентября

"К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина, которая находилась в реанимации после удара оккупантов 24 сентября", — говорится в сообщении.

Синегубов выразил соболезнования родным и близким и сообщил, что всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, днем 24 сентября россияне ударили КАБами по четырем районам Харькова. Под ударами оказались жилые дома.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в многоэтажке, в которую 24 сентября попали россияне, полностью разрушены четыре этажа. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.

В то же время Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.

Мы также писали, что омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова и обратился в мировое сообщество с требованием наказать виновных за эти атаки.