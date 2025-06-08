В Харькове умер пострадавший из-за удара КАБов 7 июня 2025 года

Медики переносят пострадавшего в карету скорой помощи. Фото: ГСЧС Украины

Вечером 7 июня россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела на месте погибла женщина. По состоянию на вечер количество жертв возросло до двух: умер 62-летний мужчина, которого доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

Состояние пострадавших от удара КАБами по Харькову

По словам главы ОВА, два человека находятся в реанимации. Эти пациенты в крайне тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

Напомним, около 17:30 7 июня россияне ударили по Харькову КАБами. В результате обстрела центральной части города погибла молодая женщина. Она была руководительницей детской железной дороги. Еще более полутора десятков человек получили ранения.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский назвал атаку на Харьков терроризмом, который продолжается уже три года. Президент Украины отметил, что терроризм продолжается уже три года, и подчеркнул, что РФ нужно принудить к миру.