У Харкові помер постраждалий через удар КАБів 7 червня 2025 року

Медики переносять постраждалого до карети швидкої допомоги. Фото: ДСНС України

Увечері 7 червня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу на місці загинула жінка. Станом на вечір кількість жертв зросла до двох: помер 62-річний чоловік, якого доставили до лікарні у вкрай важкому стані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Стан постраждалих від удару КАБами по Харкову

За словами очільника ОВА, дві людини перебувають у реанімації. Ці пацієнти у вкрай важкому стані. За їхні життя борються лікарі.

Нагадаємо, близько 17:30 7 червня росіяни вдарили по Харкову КАБами. Унаслідок обстрілу центральної частини міста загинула молода жінка. Вона була очільницею дитячої залізниці. Ще понад півтора десятка людей зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський назвав атаку на Харків тероризмом, який триває вже три роки. Президент України наголосив, що РФ потрібно примусити до миру.