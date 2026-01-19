Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Удар КАБом по Харькову — количество пострадавших возросло

Удар КАБом по Харькову — количество пострадавших возросло

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 17:13
Обстрел Харькова 19 января - какие последствия
Последствия обстрела Харькова. Фото: Олег Синегубов

В понедельник, 19 января, российские войска атаковали Харьков. В результате обстрела 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Удар КАБом по Харкову — кількість жертв зросла - фото 1
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова

По словам Синегубова, количество пострадавших продолжает расти.

"Среди раненых 73-летняя женщина и 49-летний мужчина, которых госпитализировали", — говорится в сообщении.

Позже председатель Харьковской ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 10.

Он написал, что россияне атаковали Слободской район города, а именно гражданскую жилую застройку.

"10 человек получили травмы различной степени тяжести, двое пострадавших госпитализированы. Медики оказали всем необходимую помощь", — сказал Синегубов.

К сожалению, одна 69-летняя женщина погибла.

По его данным, повреждены 30 частных домов. Один дом разрушен.

Удар КАБом по Харкову — кількість жертв зросла - фото 2
Последствия обстрела Харькова. Фото: Харьковская ОВА
Удар КАБом по Харкову — кількість жертв зросла - фото 3
Разрушенный из-за обстрела дом. Фото: Харьковская ОВА
Удар КАБом по Харкову — кількість жертв зросла - фото 4
Люди на месте обстрела в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после атаки КАБ на Харьков стало известно о погибших.

А также до этого дрон РФ атаковал центр Харькова.

Харьков обстрелы Олег Синегубов война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации