Обстрел Харькова 19 января - какие последствия

Последствия обстрела Харькова. Фото: Олег Синегубов

В понедельник, 19 января, российские войска атаковали Харьков. В результате обстрела 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова

По словам Синегубова, количество пострадавших продолжает расти.

"Среди раненых 73-летняя женщина и 49-летний мужчина, которых госпитализировали", — говорится в сообщении.

Позже председатель Харьковской ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 10.

Он написал, что россияне атаковали Слободской район города, а именно гражданскую жилую застройку.

"10 человек получили травмы различной степени тяжести, двое пострадавших госпитализированы. Медики оказали всем необходимую помощь", — сказал Синегубов.

К сожалению, одна 69-летняя женщина погибла.

По его данным, повреждены 30 частных домов. Один дом разрушен.

Последствия обстрела Харькова. Фото: Харьковская ОВА

Разрушенный из-за обстрела дом. Фото: Харьковская ОВА

Люди на месте обстрела в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после атаки КАБ на Харьков стало известно о погибших.

А также до этого дрон РФ атаковал центр Харькова.