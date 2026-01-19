Обстрел Харькова 19 января - какие последствия

Удар КАБом по Харькову — количество пострадавших возросло
В понедельник, 19 января, российские войска атаковали Харьков. В результате обстрела 10 человек получили ранения.
Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харькова
По словам Синегубова, количество пострадавших продолжает расти.
"Среди раненых 73-летняя женщина и 49-летний мужчина, которых госпитализировали", — говорится в сообщении.
Позже председатель Харьковской ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 10.
Он написал, что россияне атаковали Слободской район города, а именно гражданскую жилую застройку.
"10 человек получили травмы различной степени тяжести, двое пострадавших госпитализированы. Медики оказали всем необходимую помощь", — сказал Синегубов.
К сожалению, одна 69-летняя женщина погибла.
По его данным, повреждены 30 частных домов. Один дом разрушен.
Напомним, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после атаки КАБ на Харьков стало известно о погибших.
А также до этого дрон РФ атаковал центр Харькова.
Читайте Новини.LIVE!