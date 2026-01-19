Обстріл Харкова 19 січня - які наслідки

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

У понеділок, 19 січня, російські війська атакували Харків. Внаслідок обстрілу 10 людини отримали поранення.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Пост Синєгубова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова

За словами Синєгубова, кількість постраждалих продовжує зростати.

"Серед поранених 73-річна жінка та 49-річний чоловік, яких госпіталізували", — говориться у повідомленні.

Пізніше голова Харківської ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 10.

Він написав, що росіяни атакували Слобідський район міста, а саме цивільну житлову забудову.

"10 людей зазнали травм різного ступня важкості, двох постраждалих госпіталізували. Медики надали всім необхідну допомогу", — сказав Синєгубов.

На жаль, одна 69-річна жінка загинула.

За його даними, пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська ОВА

Зруйнований через обстріл будинок. Фото: Харківська ОВА

Люди на місці обстрілу у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що після атаки КАБ на Харків стало відомо про загиблих.

А також до цього дрон РФ атакував центр Харкова.