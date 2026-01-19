Обстріл Харкова 19 січня - які наслідки

Удар КАБом по Харкову — кількість постраждалих зросла
У понеділок, 19 січня, російські війська атакували Харків. Внаслідок обстрілу 10 людини отримали поранення.
Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харкова
За словами Синєгубова, кількість постраждалих продовжує зростати.
"Серед поранених 73-річна жінка та 49-річний чоловік, яких госпіталізували", — говориться у повідомленні.
Пізніше голова Харківської ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 10.
Він написав, що росіяни атакували Слобідський район міста, а саме цивільну житлову забудову.
"10 людей зазнали травм різного ступня важкості, двох постраждалих госпіталізували. Медики надали всім необхідну допомогу", — сказав Синєгубов.
На жаль, одна 69-річна жінка загинула.
За його даними, пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.
Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що після атаки КАБ на Харків стало відомо про загиблих.
А також до цього дрон РФ атакував центр Харкова.
