Головна Харків Удар КАБом по Харкову — кількість постраждалих зросла

Удар КАБом по Харкову — кількість постраждалих зросла

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 17:13
Обстріл Харкова 19 січня - які наслідки
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

У понеділок, 19 січня, російські війська атакували Харків. Внаслідок обстрілу 10 людини отримали поранення.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:
Удар КАБом по Харкову — кількість жертв зросла - фото 1
Пост Синєгубова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова

За словами Синєгубова, кількість постраждалих продовжує зростати.

"Серед поранених 73-річна жінка та 49-річний чоловік, яких госпіталізували", — говориться у повідомленні.

Пізніше голова Харківської ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 10.

Він написав, що росіяни атакували Слобідський район міста, а саме цивільну житлову забудову. 

"10 людей зазнали травм різного ступня важкості, двох постраждалих госпіталізували. Медики надали всім необхідну допомогу", — сказав Синєгубов.

На жаль, одна 69-річна жінка загинула.

За його даними, пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.

Удар КАБом по Харкову — кількість жертв зросла - фото 2
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська ОВА
Удар КАБом по Харкову — кількість жертв зросла - фото 3
Зруйнований через обстріл будинок. Фото: Харківська ОВА
Удар КАБом по Харкову — кількість жертв зросла - фото 4
Люди на місці обстрілу у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що після атаки КАБ на Харків стало відомо про загиблих.

А також до цього дрон РФ атакував центр Харкова.

Харків обстріли Олег Синєгубов війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
